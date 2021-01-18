Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri için "yoğun kar" uyarısı
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Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri için "yoğun kar" uyarısı

18.01.2021 09:53 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:56
Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri için

Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yarın sabah saatlerine kadar yoğun kar yağışı bekleniyor.

Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yarın sabah saatlerine kadar yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı Karadeniz'de yer yer yoğun kar yağışları gerçekleşiyor.

Kar yağışının, yarın sabah saatlerine kadar Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yoğun (20-50 santimetre) devam etmesi öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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