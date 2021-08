Zonguldak Barosundan baro başkanına yönelik yumruklu saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

Zonguldak Barosu, Baro Başkanı Türker Kapkaç ve Denetim Kurulu Üyesi Namık Çağalı'ya yönelik yumruklu saldırıyla ilgili hukuki mücadelenin sürdürüleceğini bildirdi.

Barodan yapılan açıklamada, 23 Ağustos'ta Kapkaç ve Çağalı'nın bir restoranda yemek yedikleri sırada T.Y'nin saldırısına uğradığı anımsatıldı.

Saldırının herhangi bir husumet sebebiyle gerçekleşmediği, meslektaşlarının da saldırganı tanımadığı aktarılan açıklamada, "Saldırgan alkolün etkisiyle baro başkanımızın bulunduğu masaya gelerek, hiçbir sebep yokken başkanımızı darbetmiştir. Saldırı sonrası başkanımızın gözlüğü kırılmış ve sol gözüne giren cam parçacıkları nedeniyle ciddi şekilde yaralanmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kapkaç'ın Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyata alındığı ve tedavi sürecinin devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Zonguldak Barosu Başkanlığı olarak bugüne kadar her türlü şiddetin karşısında durduk, özelikle kamuoyunda bildiği gibi kadına karşı ve çocuğa karşı şiddete tepkimizi her platformda dile getirdik ve her türlü şiddetin önüne geçilmesi için mücadelemizi verdik. Baro Başkanımız Kapkaç'ın yaralanmasına neden olan bu şiddete karşı da hukuki mücadelemizi vereceğimizi ve konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı bildiririz."

Açıklamada, Kapkaç'ın tedavisini gerçekleştiren hastanenin sağlık emekçilerine ve yetkililerine de teşekkür edildi.

Zonguldak kent merkezinde 23 Ağustos'ta yemek yedikleri restoranda yüksek sesle konuştuğu için uyardığı T.Y'nin (34) yumrukla saldırısı sonucu gözünden ağır yaralanan Kapkaç hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan T.Y. ise 24 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

