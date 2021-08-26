Zonguldak Barosu saldırıyı kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zonguldak Barosu saldırıyı kınadı

Zonguldak Barosu saldırıyı kınadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak Barosu geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç'a yapılan saldırıyı kınadı.

Zonguldak Barosu geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç'a yapılan saldırıyı kınadı. Kapkaç'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Zonguldak Barosu sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.

Zonguldak Baro Başkanı Av. Türker Kapkaç ve Denetleme Kurulu Üyesi Sayın Av. Namık Çağalı geçtiğimiz günlerde saldırıya uğramıştı. Zonguldak Barosu yapılan saldırıyı kınayarak şiddete karşı da hukuki mücadeleyi vereceklerini ve konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını duyurdu.

Zonguldak Baro Başkanı Av. Türker Kapkaç'ın saldırı sonucunda gözünden ciddi şekilde yaralanarak ameliyat olduğunu ve tedavi sürecinin devam edildiği duyuruldu. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın tutuklandığını ve şiddete karşı hukuki mücadeleyi vereceklerini dile getiren Zonguldak Barosu, " Baro Başkanımız Sayın Av. Türker KAPKAÇ ve Denetleme Kurulu Üyemiz Sayın Av. Namık Çağalı, 23.08.2021 tarihinde bir restoranda yemek yedikleri sırada orada bulunan T.Y. adlı kişinin saldırısına uğramışlardır. Söz konusu saldırı herhangi bir husumet sebebiyle gerçekleşmediği gibi meslektaşlarımız saldırganı tanımamaktadır. Saldırgan alkolün etkisi ile baro başkanımızın bulunduğu masaya gelerek, hiçbir sebep yokken başkanımızı darp etmiştir. Saldırı sonrası başkanımızın gözlüğü kırılmış ve sol gözüne giren cam parçacıklarından dolayı ciddi şekilde yaralanmıştır. Başkanımızın Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyatı gerçekleştirilmiş olup tedavi süreci halen devam etmektedir. Mefhum saldırıyı gerçekleştiren T.Y. hakkında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış ve neticesinde 24.08.2021 tarihinde Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Zonguldak Barosu Başkanlığı olarak bugüne kadar her türlü şiddetin karşısında durduk, özelikle kamuoyunda bildiği gibi kadına karşı ve çocuğa karşı şiddete tepkimizi her platformda dile getirdik ve her türlü şiddetin önüne geçilmesi için mücadelemizi verdik. Baro Başkanımız Sayın Av. Türker Kapkaç'ın yaralanmasına neden olan bu şiddete karşı da hukuki mücadelemizi vereceğimizi ve konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı bildiririz. Her ne şekilde ve kime karşı olursa olsun şiddete başvuranların gerekli yaptırımlarla karşı karşıya kalması için hukuk mücadelemize devam edeceğimizi, Zonguldak Barosu Başkanlığı olarak şehrimizde güven ve barış ortamının tesisi ve şiddettin yer almadığı bir toplum düzeninin sağlanması için her zaman olduğu gibi elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizi kararlılıkla bildiririz. Bu vesileyle Zonguldak Barosu Başkanı Sayın Türker Kapkaç'ın tedavisinin üstün gayretlerle gerçekleştirildiği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin tüm sağlık emekçilerine; başta Başhekim Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Burak Bahadır ve operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Mehmet Orçun Akdemir olmak üzere teşekkürü bir borç biliriz" denildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Deniz Akkaya Fahriye Evcen Merve Boluğur
Spor Marcao Ozan Tufan Arda Turan Burak Elmas Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Zonguldak Barosu saldırıyı kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 13:22:20. #1.15#

title