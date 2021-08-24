Zonguldak Baro Başkanı restoranda yumruklu saldırıya uğradı; zanlı tutuklandı

Zonguldak Baro Başkanı Av. Türker Kapkaç, restoranda meslektaşları ile yemek yediği sırada yüksek sesle konuştuğu iddia edilen şahsı uyarınca saldırıya uğradı.

Zonguldak Baro Başkanı Av. Türker Kapkaç, restoranda meslektaşları ile yemek yediği sırada yüksek sesle konuştuğu iddia edilen şahsı uyarınca saldırıya uğradı. Başkan gözünden ağır yaralanırken, saldırgan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddialara göre olay, dün kent merkezindeki bir restoranda yaşandı. Restoranda meslektaşları ile yemek yiyen Başkan Kapkaç, başka bir masada oturan ve yüksek sesle konuşan 34 yaşındaki T.Y.'yi uyardı.

Zanlının tepki göstermesi üzerine çıkan arbedede Başkan Kapkaç gözüne gelen yumruk darbesiyle ağır yaralandı. Olay sonrası Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedaviye alınan Kapkaç'ın görme yetisini kaybetme riskinin bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan T.Y. ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı