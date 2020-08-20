ZONGULDAK BALIKÇILAR 1 EYLÜL'DE 'VİRA BİSMİLLAH' DEMEK İÇİN GÜN SAYIYOR ZONGULDAK'ta balıkçılar, ağ ile av yasağının kalkmasına kısa süre kala son hazırlıklarını sürdürüyor.

ZONGULDAK'ta balıkçılar, ağ ile av yasağının kalkmasına kısa süre kala son hazırlıklarını sürdürüyor.

Kozlu ilçesinde bulunan balıkçı barınağında, 1 Eylül'de sona erecek ağ ile avlanma yasağı öncesinde balıkçılar hazırlıklarına başladı. Ağlarını ve teknelerini tamir etmeye başlayan balıkçılar, av sezonuna hazır halde girmek istiyor. Geçen yıl palamuttan umduğunu bulamayan balıkçılar, bu sezon çapari ile avda kendini gösteren palamuttan umutlu olduklarını söylediler. Balıkçı Çağrı Eliyazıcı(32), son hazırlıkları da tamamlamak üzere olduklarını söyledi. Bu sezondan umutlu olduklarını ifade eden Eliyazıcı, "Şu ana kadar bütün hazırlıklarımızı bitirdik. Biran önce 1 Eylül'ü bekliyoruz. Geçen yıla göre bu yıl palamut daha bol olacağını düşünüyorum. 2-3 yıldır palamut pek yoktu. Bu sezondan inşallah bütün balıkçılar bereketli şekilde sezonu kapatacak diye düşünüyorum. Ağlarımızın dikinin tamamladık. Kayıklarımızın bakımları, araçların bakımları yapıldı. Ağların kayıklara yüklenmesi ve tayfaların gelmesini bekliyoruz şu an." dedi.

Ağ tamiri yapan Turgut Kaya(66) ise ağları 1 Eylül'e yetiştirmeye çalıştığını ifade etti. Sezonu bol balıkla geçmesini temenni ettiğini söyleyen Kaya, şöyle dedi: "Amatör olarak bu işi yaparak arkadaşlara yardımcı oluyorum. Emekli memurum. Şimdi palamut zamanı. Bende onlara ağ tamiri yaparak yardımcı oluyorum ki biran önce 1 Eylül'e yetişmeleri gerekiyor av sezonuna. Hem eğleniyorum burada hem yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu sene duyduğum kadarıyla iyi bir balık sezonu olacak diyorlar. Allah'ta verirse bu işi götürecekler."

Kaynak: DHA