Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı"
Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta "Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni"nde konuştu.
Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta "Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni"nde konuştu. (3)
Erdoğan: "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk