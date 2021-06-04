Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı"

Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta "Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni"nde konuştu.