Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı"

Anadolu Ajansı / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta "Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni"nde konuştu.

Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta "Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni"nde konuştu. (3)

Erdoğan: "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Filyos Limanı açılış töreninde konuştu Açıklaması
Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Filyos Limanı açılış töreninde konuştu Açıklaması
Erdoğan: 'Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı.'
Erdoğan: "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı."
'Futbolda şike kumpası' davasında karar açıklandı
"Futbolda şike kumpası" davasında karar açıklandı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Nikos Dendias Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Şeyma Subaşı Burak Özçivit
Spor Enes Ünal Fatih Terim Abdullah Avcı Merih Demiral Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 20:57:11. #1.16#

title