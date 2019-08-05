ZONGULDAK Bahçede çalışırken başına taş geldi sandı, kurşun çıktı

Bahçede çalışırken başına taş geldi sandı, kurşun çıktı

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde bahçede çalıştığı sırada ensesine isabet ettiği taşla yaralandığı sanılarak hastaneye kaldırılan Zahide Demirci'nin(54), kurşunla yaralandığı ortaya çıktı.

Olay, Devrek'e bağlı Çaydeğirmeni Beldesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zahide Demirci bahçesinde çalıştığı sırada ensesine bir cisim isabet etti. Aldığı yara ile yere yığılan Zahide Demirci'nin yardımına yakınları koştu. Yakınları, Zahide Demirci'nin taşla yaralandığını düşünerek Devrek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Zahide Demirci'nin röntgeni çekildi. Röntgende Zahide Demirci'nin ensesine isabet eden kurşunla yaralandığı ortaya çıktı. Zahide Demirci'nin ensesindeki kurşun ameliyatla çıkartıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Zahide Demirci tomografisi çekilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili ise savcılıkça soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA