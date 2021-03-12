ZONGULDAK Babasını tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

ZONGULDAK Babasını tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürdü

12.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:28

Babasını tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürdüZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, babası Yalçın Karadöngel'i (43) tüfekle vurarak öldüren E.K. (17) ifadesinde babasıyla telefonda tartıştıklarını, kendisine küfredip tehditlerde bulunduğunu öne sürerek, "Evin önünde küfredip bana bağırarak geliyordu.

Babasını tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürdü

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, babası Yalçın Karadöngel'i (43) tüfekle vurarak öldüren E.K. (17) ifadesinde babasıyla telefonda tartıştıklarını, kendisine küfredip tehditlerde bulunduğunu öne sürerek, "Evin önünde küfredip bana bağırarak geliyordu. Bir an belinde silah var gibi gördüm. Korkutmak için ateş ettim. Yere düşünce panikledim. Elini beline götürüyor sandım ve bir kez daha ateş ettim" dedi.

Olay, dün, Kilimli ilçesi Karadon Mahallesi'nde meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan maden işçisi Yalçın Karadöngel, kuruma ait lojman önünde tüfekle vurularak öldürüldü. Olayın ardından Yalçın Karadöngel'in oğlu E.K (17) gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen E.K., savcılık ifadesinde babasını kendisinin vurduğunu itiraf etti. E.K. ifadesinde, babasının eve sürekli alkollü geldiğini ve zaman zaman kendisini darbederek tehditlerde bulunduğunu anlattı. Olay günü de babasının telefonda kendisine küfrederek tehditlerde bulunduğunu söyleyen E.K., "Bana bir şey yapacak diye korktum. Babamın da tabancası vardı. Yanında taşırdı. Tüfeği ikinci el eşya sattığımız iş yerinden aldım. Evin önünde küfredip bana bağırarak geliyordu. Bir an belinde silah var gibi gördüm. Korkutmak için ateş ettim. Yere düşünce panikledim. Elini beline götürüyor sandım ve bir kez daha ateş ettim. Bana bir şey yapacak diye korktum. Ardından ambulansı aradım." dedi.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILDI

E.K., savcılıktaki ifadesinin ardından av tüfeğini sakladığı yeri göstermek için olay yerine götürüldü. Polis ve savcı eşliğinde yer gösteren E.K., metruk binaya sakladığı tüfeği polis ekiplerine teslim ederek evin önünde babasını nasıl vurduğunu anlattı. Ardından tekrar adliyeye götürülen E.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

Bu arada, E.K.?nin sosyal medya hesabından bir süre önce paylaştığı babasıyla çektirdiği bir fotoğrafın altına, 'Baba candır, gölgesi yeter' yazması dikkat çekti.

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE

HABER: Gürkay GÜNDOĞAN/KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA)-

ZONGULDAK Babasını tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürdü
ZONGULDAK Babasını tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürdü
ZONGULDAK Babasını tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürdü
ZONGULDAK Babasını tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Cahit Özkan Pervin Buldan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevket Çoruh Hakan Yılmaz Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Can Bartu Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ZONGULDAK Babasını tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 13:42:52. #1.15#
title