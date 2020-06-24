ZONGULDAK Ayberk derede kayboldu; anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
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ZONGULDAK Ayberk derede kayboldu; anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi

Ayberk derede kayboldu; anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdiZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Subaşı köyünde, serinlemek için girdiği derede kaybolan Ayberk Topçu (14) için arama çalışması başlatıldı.

24.06.2020 19:29 | Son Güncelleme: 24.06.2020 19:37

Ayberk derede kayboldu; anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Subaşı köyünde, serinlemek için girdiği derede kaybolan Ayberk Topçu (14) için arama çalışması başlatıldı. Haberi alan Ayberk'in anne ve babası fenalaşırken, kalp krizi geçiren dedesi tedaviye alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Subaşı köyünde meydana geldi. Ayberk Topçu, 4 arkadaşıyla serinlemek için köydeki dereye girdi. Bir süre arkadaşlarıyla suda vakit geçiren Ayberk, dere içindeki bir kaya parçasının üzerine çıktı. Üzerine çıktığı kaya parçasından dengesini kaybederek suya düşerek çırpınmaya başlayan Ayberk Topçu, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesiyle köylüler, derede arama çalışması başlattı. Kısa sürede gelen AFAD, jandarma ve Ereğli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de suda Ayberk'i bulmak için çalışma başlattı. Dalgıçların başlattığı arama çalışması devam ediyor.

ANNE VE BABASI FENALAŞTI, DEDESİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Haberi alır almaz dere kenarına gelen Ayberk'in babası Gökhan Topçu ve annesi Çiğdem Topçu'yu ise yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Haberi köydeki evinde alan dede Asım Topçu, kalp krizi geçirdi. Asım Topçu, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ZONGULDAK Ayberk derede kayboldu; anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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