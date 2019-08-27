Zonguldak araç kiraladı, 2 saat sonra kaza yaptı

27.08.2019 16:11

Araç kiraladı, 2 saat sonra kaza yaptı

Zonguldak'ta sürücüsünün iki saat önce kiraladığı otomobil, kontrolden çıkarak alt yola devrildi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Terakki Mahallesi Soğuksu Semti'nde meydana geldi. Metin Kara (40) yönetimindeki 67 EZ 154 plakalı otomobil, pazar yeri otoparkından yokuş aşağı ana yola ilerlediği sırada kontrolden çıkarak devrildi. Ters dönen otomobilin sürücüsü Metin Kara, kazayı yara almadan atlattı. Otomobili iki saat önce kiraladığı öğrenilen Metin Kara, kazayı bir anlık dalgınlığıyla yaptığını söyledi. Otomobil, çekiciyile yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA