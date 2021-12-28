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Zonguldak-Ankara yolunda heyelan

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara kara yolunda 18'inci kilometresinde heyelan meydana geldi.

ZONGULDAK (DHA) - Ankara kara yolunda 18'inci kilometresinde heyelan meydana geldi. Yolun bir şeridi ulaşıma kapanırken, ekipler temizleme çalışması başlattı.

Heyelan, saat 22.30 sıralarında Zonguldak- Ankara yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Zonguldak yönünde yüksek kesimden kayan kaya parçaları ile birlikte toprak yığını nedeniyle kara yolunun bir bölümü ulaşıma kapandı. Karayolları Kastamonu 15. Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. Trafik, diğer şeritten kontrollü şekilde çift yönlü olarak sağlandı. Karayolları ekipleri, iş makineleri ve kamyonlarla kayan toprağı temizlemek için çalışma başlattı.

Zonguldak-Ankara yolunda heyelan

Zonguldak-Ankara yolunda heyelan

Zonguldak-Ankara yolunda heyelan

Zonguldak-Ankara yolunda heyelan

Zonguldak-Ankara yolunda heyelan

Zonguldak-Ankara yolunda heyelan

Zonguldak-Ankara yolunda heyelan

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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