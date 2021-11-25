Zonguldak Ankara karayolunda sis etkili oldu

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Ankara karayolunda sabah saatlerinde sis etkili olurken görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Zonguldak Ankara karayolunda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Zonguldak Ankara yolu Karaman Mevkii'nden itibaren Karabük sınırına kadar sis meydana geldi. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. - ZONGULDAK