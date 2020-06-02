ZONGULDAK Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı(2)KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAZonguldak'ın Kozlu ilçesinde, bir kişinin öldüğü ambulansla otomobilin çarpıştığı kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenik kamerasına yansıdı.

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı(2) KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, bir kişinin öldüğü ambulansla otomobilin çarpıştığı kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, akaryakıt istasyonundan çıkan otomobilin hasta almaya giden ambulansla çarpışması görülüyor. Kaynak: DHA