Zonguldak-amatör maçta yumruklar konuştu
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Zonguldak-amatör maçta yumruklar konuştu

Amatör maçta yumruklar konuştuZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde oynanan amatör maçta çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu.

29.02.2020 18:59 | Son Güncelleme: 29.02.2020 19:01
Zonguldak-amatör maçta yumruklar konuştu

Amatör maçta yumruklar konuştu

'ın Ereğli ilçesinde oynanan amatör maçta çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. 8 kırmızı kart gösteren hakem, maçı tatil etti.

Zonguldak Süper Amatör Lig'de mücadele eden ve Ereğli Akınspor ile İhsaniyespor, Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda karşılaştı. Ligden düşmemek için mücadele eden iki takım, maçta büyük mücadele verdi. Kozlu İhsaniyespor'un 1-0 üstünlüğüyle devam ettiği maçın 80'inci dakikasında bir pozisyon sonrasında futbolcular arasında tartışma çıktı. Yumruklarla birbirine giren iki takımın oyuncularını sahaya giren polis güçlükle ayırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, maçı izleyen kadın bir taraftarın, 8 numaraya vurun. Şu 8 numaraya vursanıza. Dünya küfür etti. İyi ettiler. Vallahi iyi ettiler. dediği duyuldu.

Maçın hakemi Davut Özen, Kozlu İhsaniyespor'dan üç futbolcuyu, Ereğli Akınspor'dan ise beş oyuncuya kırmızı kart göstererek maçı tatil etti. İki takım oyuncuları arasındaki tartışma bir süre daha devam etti.

Kaynak: DHA


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: Zonguldak-amatör maçta yumruklar konuştu
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