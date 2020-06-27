Zonguldak-Almanya arası uçak seferleri başladı
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Zonguldak-Almanya arası uçak seferleri başladı

Zonguldak Almanya arası uçak seferleri bugün itibariyle başladı.

Zonguldak-Almanya arası uçak seferleri başladı
27.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:14

Zonguldak Almanya arası uçak seferleri bugün itibariyle başladı.

Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı 1 Haziran seyahat kısıtlamaların kalkmasının ardından pandemi süresi sonrasında ilk uçağını karşıladı. ZONHAV A.Ş. ile Corendon Hava Yolu şirketinin yaptığı görüşme sonrası 27 Haziran ile 29 Ağustos tarihleri arasında Almanya'nın Köln şehrinden Zonguldak'a uçak seferleri bugün itibari ile başladı. Sabah saat 06.15'te Köln'den 185 yolcusu ile kalkan CAI 6805 sefer sayılı uçak 10.30'da Zonguldak Havaalimanı'na iniş yaptı. Sosyal mesafe kuralına uyularak, gelen yolcuların önce ateşleri ölçüldü. Ardından pandemi sürecinde yapılması gerekenlerin listesi verilerek pasaport kontrolü yapıldı.

Uçuş programı Köln'den kalkış cumartesi günü Köln-Zonguldak 06.15 ile 10.30 Zonguldak Havaalimanı varış. Dönüş ise aynı gün 11.30 Zonguldak-Köln kalkış olacak. 4 saat süren yolculuğun ardından uçaktan inen yolculardan Selma Topçu, "Yolculuk çok iyi geçti. Burada Çaycuma merkezde oturuyorum. Maskeyle biraz zor oluyor ama yine de vatanımıza geldik. 3 hafta kalacağız burada inşallah iyi geçer" dedi.

Pandemi nedeniyle Türkiye'ye gelemediklerini ifade eden Saynur Kalaycı, "2 aydır Türkiye'ye gelemiyoruz. Çok özledik. Nisan ayında burada olacaktık ama olmadı. 3 ay burada kalacağız şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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