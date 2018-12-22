Zonguldak Alev Alan Otomobilden Son Anda Kurtuldular

Alev alan otomobilden son anda kurtuldular

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, motoru tutuşan otomobili durduran Arslanbay çifti son anda araçtan indi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Akşam saatlerinde, Bağlık Mahallesi Sakindere Sokak üzerinde seyir halinde olan İsmail Aslanbay(63) yönetimindeki 67 LZ 937 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. İsmail Aslanbay, otomobili durdurarak eşi Havva Aslanbay ile birlikte kendilerini son anda dışarıya attı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekiplerii yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İsmail Aslanbay hareket halindeki aracın birden alev aldığını ve eşi ile kendisini son anda araçtan dışarıya attıklarını söyledi. Yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA