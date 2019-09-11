Zonguldak alaplı'da avlanan torikler 50 liradan satıldı

11.09.2019 17:07

Alaplı'da avlanan torikler 50 liradan satıldı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde balıkçıların ağlarına takılan 2 kilo ağırlığındaki torikler 50 liradan satışa sunuldu.

1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar avlarını sürdürüyor. Palamut avı için ağ atan Alaplılı balıkçıların ağına nadir görülen torikler de takıldı. Balıkçı Tuncay Yazgan, dün akşam ilçe açıklarında 5 adet 2-3 kilo ağırlığında torik avladı. Tuncay Yazgan, palamut avının umdukları gibi başlamadığını belirterek, 10 gündür Karadeniz'den palamut balığı çıkmıyordu. Genelde hep hamsi çıkıyordu. Dün akşam itibariyle Karadeniz'e açılan balıkçılar palamut ile dönmeye başladı. Palamudun babası olarak bilinen 5 tane torik balığı tuttuk. Balığın bir tanesi ortalama 2 kiloya geliyor. Tanesini 50 liradan satıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde palamutta bollaşacaktır. dedi.

Balık almak için tezgaha gelen Recep Öztürk, 10 gündür palamut göremiyorduk. Büyük torikleri görünce cep telefonumla görüntülemek istedim. dedi.

Kaynak: DHA