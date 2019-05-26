ZONGULDAK AĞZINA ÇELİK HALKA SIKIŞAN KÖPEĞİ, AFAD EKİBİ KURTARDI
ZONGULDAK'ta, sokak köpeğinin ağzına sıkışan çelik halka, AFAD görevlilerince hidrolik pedal kesme aletiyle kesilerek, çıkarıldı.
ZONGULDAK'ta, sokak köpeğinin ağzına sıkışan çelik halka, AFAD görevlilerince hidrolik pedal kesme aletiyle kesilerek, çıkarıldı.
Kent merkezinde sokakta yürüyenler, köpeğin, ağzına sıkışan çelik halkayla dolaştığını gördü. Köpeği alan çevredekilerden biri, İl Özel İdaresi Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Veteriner, halkayı çıkaramayınca AFAD ekibinden yardım istedi. İhbarla kliniğe gelen AFAD görevlileri, hidrolik pedal kesme aletiyle kestiği çelik halkayı köpeğe zarar vermeden çıkardı. Sokak köpeğinin tedaviye alındığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
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