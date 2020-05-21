Zonguldak'a giriş-çıkış noktalarında uzun kuyruklar oluştu
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Zonguldak'a giriş-çıkış noktalarında uzun kuyruklar oluştu

Zonguldak'a giriş-çıkış noktalarında uzun kuyruklar oluştu Zonguldak'ta yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde kentin giriş ve çıkışlarında uzun kuyruklar oluştu.

21.05.2020 13:43 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:44

Zonguldak'a giriş-çıkış noktalarında uzun kuyruklar oluştu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde kentin giriş ve çıkışlarında uzun kuyruklar oluştu. Polis ve jandarma ekipleri sürücüleri denetledi.

Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede 15 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışlar 15 gün uzatıldı. İlçelerarası geçiş yasağı üç gün daha uzatıldı. Bayrama kadar geçişler yasaklanırken, yasağın esnetilmesi ise bayram sonrası görüşülecek.

Öte yandan seyahat belgesi alan vatandaşlar kent giriş ve çıkışlarında uzun araç kuyrukları oluşturdu. 65 yaş üstü vatandaşlar İçişleri Bakanlığınca getirilen genelge doğrultusunda bayramda 1 ay süreyle geri dönmemek kaydıyla seyahat gerçekleştirebilecek. Polis ve jandarma ekipleri kent giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürüyor. Kimlik bilgisi ile sorgulamalar yapılırken maske ve sosyal mesafe kuralları konusunda sürücüler sık sık uyarılıyor.

Zonguldak'a giriş-çıkış noktalarında uzun kuyruklar oluştu

Kaynak: İHA

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