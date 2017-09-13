Zonguldak 3 Çocuk, Yaralı Şahini Belediye Görevlilerine Teslim Etti

3 çocuk, yaralı şahini belediye görevlilerine teslim etti



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde parkta oyun oynayan 3 çocuk, dere kenarında yaralı buldukları şahini belediye görevlilerine teslim etti.



Murtaza Mahallesi Beyçayırı Sokak'ta bulunan parkta oynayan çocuklar, dere kenarında yaralı şahini gördü. Çocukların şahini alıp parkta çimlerin üzerine bırakıp ailelerine haber verdi. Ailelerin durumu bildirdiği Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, parkta yaralı şahini çocuklardan teslim aldı. İlk incelemede kanatlarında yara saptanan şahin, tedavisi için kliniğe götürüldü.