ZONGULDAK - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ZONGULDAK - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Türk Bayraklı yürüyüş Dualar edilmesi Vali Mustafa Tutulmaz'ın konuşması Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın konuşması 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik GünüZONGULDAK - İstasyon Caddesinde bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, kent merkezindeki Madenci Anıtı önüne yürüdü.

Türk Bayraklı yürüyüş

Dualar edilmesi

Vali Mustafa Tutulmaz'ın konuşması

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın konuşması

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

ZONGULDAK - İstasyon Caddesinde bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, kent merkezindeki Madenci Anıtı önüne yürüdü. Burada sosyal mesafe kuralına uyularak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Sinevizyon gösterimi ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edilen programda, bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Vali Mustafa Tutulmaz, burada yaptığı konuşmada, tarihi boyunca hürriyeti, birlik ve beraberliği uğrunda azim, inanç ve kararlılıkla mücadele eden, ödün vermeyen, asil, cesur ve necip milletimiz, bunun en son örneğini 15 Temmuz 2016 gecesi gösterdiğini söyledi.

Milli iradeyi yok saymaya çalışan, aklını kiraya vermiş, dış güçlerce yönlendirilen ve kullanılan, şuursuz, alçak FETÖ hainlerine karşı milletin, ülkemizin geleceğine, milli irade ve demokrasiye sahip çıktığını hatırlatan Tutulmaz, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi demokrasi, istiklal ve istikbalimizden asla taviz verilmemiş, milletimizin varlığına, birliğine, dirliğine ve demokrasisine yönelen tehdidi bertaraf etmek için FETÖ terör örgütüne ve hain harekete karşı gereken cevap milletimizce verilmiştir. Geçtiğimiz süreçte

FETÖ ve darbecilerle mücadelede önemli bir yol kat edilmiş, büyük bir başarı sağlanmış, mücadele halen etkin bir şekilde devam etmektedir, kararlılıkla devam etmektedir. Hain FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016 gecesi kalkıştığı alçak, hain darbe girişimini ve ihaneti buna karşılık olarak aziz milletimizce canı pahasına ortaya konulan onurlu direnişi milletimiz hiçbir zaman unutmayacak, anlatacak ve hatırlatacaktır."

Vali Tutulmaz, daha sonra sosyal medyada yer alan "Selam olsun" adlı yazıyı okudu, yazı vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da 15 Temmuz'un büyük bir demokrasi mücadelesinin adı olduğunu belirterek, "Bu mücadelenin ve zaferin sahibi tüm milletimizdir. 15 Temmuz gecesi ülkemiz için yeni kapılar aralayarak milletimizin kardeşliğini pekiştirmiştir. Birlik, beraberlik ruhu içerisinde darbecilere en anlamlı cevabı bir kez daha hep beraber tek yürek olarak vermiş oluyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Sancak koşusunun ardından sancak Vali Tutulmaz'a takdim edildi.

Öte yandan Türk Kızılayı tarafından Madenci Anıtına getirilen mobil aşı aracıyla Kovid-19 aşı zamanı gelen vatandaşlar aşılarını oldular.

ZONGULDAK - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
ZONGULDAK - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
ZONGULDAK - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
ZONGULDAK - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

Son Dakika | 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00: 13'te tüm camilerden sela okundu
Son Dakika | 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00: 13'te tüm camilerden sela okundu
Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi
Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Demir Mustafa Destici İbrahim Aydemir Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu İlyas Tetik Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Arda Turan Erol Bulut Metin Oktay Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ZONGULDAK - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 00:46:17. #1.16#

title