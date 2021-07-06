ZONDEF 4. Dönem başkanlar kurulu toplandı
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ZONDEF 4. Dönem başkanlar kurulu toplandı

ZONDEF 4. Dönem başkanlar kurulu toplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak Dernekleri Federasyonu (ZONDEF) 4. dönem başkanlar kurulu toplandı.

Zonguldak Dernekleri Federasyonu (ZONDEF) 4. dönem başkanlar kurulu toplandı.

Bir süre önce gerçekleştirilen genel kurul ile ZONDEF Yönetim Kurulu Genel Başkanlığı'na seçilen Ziya Öncan, kurulda başkanlar ile bir araya geldi. 4. dönem başkanlar kurulu ilk toplantısını büyük çoğunluğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda geçmiş ilk çeyreğin değerlendirildiği ve gelecek ikinci çeyreğin planlandığını ifade eden Başkan Öncan, "Her geçen gün büyüyen, genişleyen ve kurumsallaşan ZONDEF olarak hayata geçirmeyi planladığınız vizyon projelerimizi detaylı bir sunum yaptık. Federasyonumuzun 'Uç Beyleri' olarak tanımladığımız Dernek Başkanlarımızın görüş ve önerilerini aldık" dedi.

"Büyük Zonguldak fuarı yapılacak"

Başkan Ziya Öncan, ZONDEF Zonguldak Dernekleri Federasyonu olarak; büyük Zonguldak fuarı yapılacağını açıkladı. Öncan, "Enerjinin Başkenti Zonguldak 'yine, yeni, yeniden' mottosuyla yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında Ekim ayında Zonguldak tarihinde bir ilk olan İstanbul Yenikapı Fuar alanında 1 hafta boyunca 2 milyon kişinin ziyaret etmesi beklenen Zonguldak Tanıtım Günleri etkinliği projesine imza atmaya hazırlanıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

ZONDEF 4. Dönem başkanlar kurulu toplandı
ZONDEF 4. Dönem başkanlar kurulu toplandı
ZONDEF 4. Dönem başkanlar kurulu toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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