Zombi Hapı İçen Kadın, Komşularına Korku Dolu Anlar Yaşattı
ABD'de 'zombi hapı' adı verilen sentetik uyuşturucu kullandığı tespit edilen bir kadın, aynı binada oturduğu komşularını korkuttu.
ABB'nin Güney Florida Eyaletnde zombi uyuşturucusu Flakka hapı alan bir kadın komşularına korku dolu anlar yaşattı.
O ANLARI KAMERAYA ALDILAR
Uyuşturucunun etkisiyle eve girmeye çalışırken farklı sesler çıkartan kadın, saldırgan tavırları nedeniyle çevredekileri korkuttu. O anları kameraya alan ev sahibi görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.