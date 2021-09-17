Zöhre DOĞAN hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Zöhre DOĞAN hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Zöhre DOĞAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz inönü mahallesi sakinlerinden Merhum Salih DOĞAN'ın eşi Ahmet, Hüseyin ve Mustafa DOĞAN'ın anneleri Ali DOĞAN'ın yengesi Zöhre DOĞAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Mortut Caminde kılınacak Cuma namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Hüseyin DOĞAN: 0541 581 11 29
17 Eylül 2021, Cuma
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