Zöhre DOĞAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zöhre DOĞAN hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Habermetre - Haberler | Toplum
Zöhre DOĞAN hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Zöhre DOĞAN hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Zöhre DOĞAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz inönü mahallesi sakinlerinden Merhum Salih DOĞAN'ın eşi Ahmet, Hüseyin ve Mustafa DOĞAN'ın anneleri Ali DOĞAN'ın yengesi Zöhre DOĞAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Mortut Caminde kılınacak Cuma namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Hüseyin DOĞAN: 0541 581 11 29

17 Eylül 2021, Cuma

Habermetre - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tahir Büyükakın Beren Saat Eser Yenenler Kaan Urgancıoğlu
Spor Muslera Cristiano Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Zöhre DOĞAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 10:59:41. #1.17#