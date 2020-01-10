ZODER: "Binalarda enerji verimliliği yalıtımla başlar"

10.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:38

Binalarda tüketilen enerjinin yüzde 80'i de ısıtma ve soğutma amacıyla kullanılıyor. 'Binalarda enerji verimliliği yalıtımla başlar' bilinciyle, enerji israfının önüne geçmeliyiz. Ülkemizdeki tüm binaları yalıtımlı hale getirerek her yıl 9 milyar dolar tasarruf edebiliriz" dedi.

Türkiye'de binalarda ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılan enerjinin yarısının israf edildiğini belirten İZODER Başkanı Levent Pelesen, "Oysa binalarda enerji verimliliği yalıtımla başlar. Doğalgaz ve elektrik faturasını yüzde 50 azaltmanın tek yolu, yaşadığımız binalara ısı yalıtımı uygulaması yaptırmaktır. Binalarda tüketilen enerji Türkiye ekonomisi için de çok önemli çünkü toplam enerji tüketiminin yüzde 30.5'i binalarda kullanılıyor. Türkiye'deki binaları ısı yalıtımlı hale getirerek, ülkemizin toplam enerji faturasını yaklaşık yüzde 15 azaltmamız mümkün" diye konuştu.

Türkiye'nin son 10 yılda enerji ithalatı ortalamasının 45 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Levent Pelesen, şöyle konuştu: "Türkiye'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak, bireysel yalıtım yaptıran ve yeni yapılan verimli binalar dikkate alındığında yaklaşık 5.6 milyon konutun yalıtım ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyor. Ayrıca yılda yaklaşık 150 bin mevcut konutta ısı yalıtımı uygulaması gerçekleştiriliyor. Isı yalıtımı yönetmeliğinin devreye girmesi öncelikle 2009 yılı sonrası inşaatların asgari C sınıfı ve üzeri yalıtıma sahip olmasıyla konutlarda tüketilen enerji yüzde 68.7'den yüzde 59.9'a düştü.

Kendi kaynaklarımızla ürettiğimiz enerjiyi de dahil ettiğimizde Türkiye'nin bugün toplam enerji maliyeti 60 milyar dolar civarındadır. Sadece binaların enerji verimli hale getirilmesiyle (En az C sınıfı binalar) her yıl 9 milyar dolar tasarruf elde etme potansiyelimiz var. Ayrıca Türkiye'nin gerçekleştirdiği toplam ithalatın içerisinde en büyük pay enerjiye ait. Enerji ithalatının dış ticarette yarattığı bir açık var. Dolayısıyla binalarda her yıl sağlanan 9 milyar dolar tasarrufun, ülke ekonomisine ciddi bir katkısı olacaktır."

Enerji verimliliğinde AB normlarına ulaşmanın Türkiye'nin hayati hamlesi olacağını vurgulayan Levent Pelesen, sözlerini şöyle tamamladı: "Ülke olarak enerji verimliliği hedeflerine ulaşmak için tüm olanaklara sahibiz. Özellikle ekonomik ve sosyal hedeflerimiz için enerji verimliliği konusunda gerekli adımları atmak, öncelikli sorumluluğumuz olmalı. İZODER olarak kamuoyuna, ancak ısı yalıtımıyla donatılmış enerji verimli binalarda, sağlıklı, güvenli ve konforlu yaşam koşullarının sağlanabileceğini aktarmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Bültenler