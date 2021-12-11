ZMO Kilis İl Temsilcisi Özdemir güven tazeledi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ZMO Kilis İl Temsilcisi Özdemir güven tazeledi

ZMO Kilis İl Temsilcisi Özdemir güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Kilis İl Temsilciliği'ne Güven Özdemir yeniden seçildi.

KİLİS (İHA) - Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Kilis İl Temsilciliği'ne Güven Özdemir yeniden seçildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen genel kuruluna Kilis ve ilçelerinde bulunan Ziraat Mühendisleri katıldı. Divan Başkanlığına Ömer Murat Kavuşturan, Divan Başkan Yardımcılığına Sinan Şahinalp, divan katipliğine İsmail Gül ile Tahir Erkal seçildi.

Seçimlere tek liste halinde geren Mevcut Başkanı Güven Özdemir, seçilirken, İl Temsilciliği Yardımcılığı'na Alaittin Apalak, Genel Merkez delegeliğine ise Güven Özdemir getirildi. - KİLİS

Meclis'te gerginlik bitmiyor! Bakan Pakdemirli'nin 'Geri zekalı' tepkisi kavga çıkarttı

Meclis'te gerginlik bitmiyor! Bakan Pakdemirli'nin "Geri zekalı" tepkisi kavga çıkarttı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title