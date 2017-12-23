Zmo Kilis İl Temsilciliği'ne Güven Özdemir Seçildi

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Kilis İl Temsilciliği'ne Güven Özdemir yeniden seçildi.



Ziraat Mühendisleri Odası'nda gerçekleştirilen genel kuruluna Kilis ve ilçelerinde bulunan Ziraat Mühendisleri katıldı. Divan oluşturulmasından sonra seçimlere geçildi.



Seçimlere, mevcut Başkan Güven Özdemir ile Adil Kalınmeşe aday oldu. 42 üyenin oy kullandığı seçimlerde Mevcut Başkan Güven Özdemir 26 oy, diğer aday Adil Kalınmeşe ise 16 oy aldı.



İl Temsilciliği'ne Güven Özdemir, getirilirken, İl Temsilciliği Yardımcılığı'na Alaittin Apalak, Genel Merkez delegeliğine ise Sinan Şahinalp getirildi. - KİLİS