Zlombol Rallisi Burhaniye'de son bulacak
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Zlombol Rallisi Burhaniye'de son bulacak

Zlombol Rallisi Burhaniye'de son bulacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Balıkesir'in Burhaniye İlçesinde, Polonya'dan başlayarak her yıl Dünya'nın farklı ülkesine seyahat eden "Zlombol Rallisi" bu sene Türkiye'nin Burhaniye ilçesinde final yapacak.

Balıkesir'in Burhaniye İlçesinde, Polonya'dan başlayarak her yıl Dünya'nın farklı ülkesine seyahat eden "Zlombol Rallisi" bu sene Türkiye'nin Burhaniye ilçesinde final yapacak. Balıkesir'in Burhaniye ilçesi, Dünyaca ünlü Zlombol Rallisinin finaline ev sahipliği yapacak.

Polonya merkezli olan ve yetimhaneler için yardım amaçlı yapılan organizasyonda 150 klasik araçla birlikte 500'e yakın Zlombol üyesi, 30 Haziran'da Burhaniye'nin mavi bayraklı Ören Plajında finish bayrağını sallayarak 3 gün kamp yapacak. Burhaniye Belediyesi Burhaniye Turizm Tanıtma Derneği ve Altın Kampın işbirliğinde, 2 yıllık bir çalışma sonucunda pandemi döneminde yapılan ilk uluslararası organizasyona imza atacak. Yapılacak organizasyonda, Doğu Bloku ülkelerinde üretilmiş klasik araçlar Burhaniye aldıkları reklamlarla yetimhanede yaşayan çocuklara yardım yapan Zlombol Rallisi, Polonya Katowice şehrinden yola çıktı. Farklı etap ve rotalarla 30 Haziran günü Burhaniye ilçesinde bulunan Ören Plajında 30 Haziran'da ralliyi sonlandıracak. Kafile için Burhaniye'de gösterişli bir final yapacak.

Ören plajında yapılacak kutlamalar, 30 Haziran'da başlayacak. Halk Oyunları, Ritim gösterileri ve gün boyu DJ Performansıyla eğlenerek kamplarını yapacak Polonyalılar için özel aktivitelerde sunulacak.

Akşam saat 20.30'da başlayacak törenlerde Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından açılış konuşması yapılarak, Zlombol rallisi organizatörleri Marcin Tatzlaff ve Martya Tatzlaff'a plaket takdim edilecek. Altın Kampın işletmecisi Filiz Altın ve Burhaniye Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Şükrü Baykal'ın da katılarak plaketlerini alacağı tören sonrası, hava koşullarına göre yüzlerce dilek balonu yetimhanede yaşayan çocuklar için gökyüzüne bırakılacak.

Zlomboll rallisinin Burhaniye'de yapacakları kamp 3 gün sürecek. Kafile 2 Temmuz'da Polonya'ya geri dönmek için marşa basacak. - BALIKESİR

Zlombol Rallisi Burhaniye'de son bulacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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