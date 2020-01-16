Zlatko Tripic, Göztepe'nin ilk Norveçli futbolcusu oldu

16.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:12

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin transfer ettiği Zlatko Tripic, sarı-kırmızılı ekibin ilk Norveçli futbolcusu unvanını aldı.

Süper Lig'de 28. sezonunu geçiren Göztepe'de 2019-2020'nin devre arasına kadar 42 yabancı oyuncu forma giydi. Zlatko Tripic, İzmir temsilcisinde 43. yabancı isim olarak mücadele edecek.

Süper Lig'de ilk yabancı oyuncu olarak 1969-1970'de Danimarkalı John Nielsen'in oynadığı Göztepe'de halen kadroda bulunan Portekizli futbolcular Andre Castro ile kaleci Beto, 79'ar kezle en fazla forma giyen yabancı isimler oldu.

Güney Afrikalı Helman Nkosiyetha Mkalele'nin 53 maça çıktığı İzmir temsilcisinde Brezilyalı Wallace Reis 50, Gabonlu Andre Poko 49, Brezilya'dan Titi ise 48 müsabakada görev aldı.

28 ülkeden futbolcu

?Süper Lig'de 27 ülkeden futbolcunun forma şansı bulduğu Göztepe'de Tripic'in transferiyle Norveç, 28. ülke oldu.

Brezilyalı 5, Fransız 4 futbolcunun mücadele ettiği sarı-kırmızılı ekipte Gana'dan 3, Arjantin, Cezayir, Fas, Güney Afrika, Portekiz ve Senegal'den 2, Arnavutluk, Büyük Britanya, Çekya, Danimarka, Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, İtalya, Demokratik Kongo, Kosta Rika, Macaristan, Kuzey Makedonya, Paraguay, Polonya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya ve Yugoslavya'dan ise birer futbolcu forma giydi.

En golcüsü Adis Jahovic

Göztepe'nin tekrar Süper Lig'e döndüğü 2017-2018 sezonunun ilk devresinde 14 gol atan Adis Jahovic, sarı-kırmızılı ekipte yabancı oyuncular içinde en golcü isim konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte forma giyen oyunculardan Andre Castro, Cameron Jerome, Demba Ba ve Nabil Ghilas'ın yedişer, Helman Nkosiyetha Mkalele'nin 4, Axel Ngando ve John Nielsen'in üçer, Andre Poko, Oscar Scarione, Peter Kabat, Stefano Napoleoni, Wallace Reis ve Yoan Gouffran'ın ikişer, Celso Borges, Kadu, Ludek Zdrahal, Miroslaw Barcik, Pollen Dumisani Ndhlanya, Rachid Djebaili ve Rajko Rotman'ın birer golü var.

Göztepe'nin yabancı futbolcuları

Göztepe formasıyla Süper Lig'de mücadele etmiş yabancı oyuncular ve çıktıkları maç sayıları şöyle:

Futbolcu Uyruğu Maç Andre Castro Portekiz 79 Beto Portekiz 79 Helman Nkosiyetha Mkalele Güney Afrika 53 Wallace Reis Silva Brezilya 50 Andre Poko Gabon 49 Titi Brezilya 48 Yoan Gouffran Fransa 46 Lamine Gassama Senegal 44 Cameron Jerome Büyük Britanya 40 Celso Borges Kosta Rika 38 Radoslaw Majdan Polonya 31 Axel Ngando Fransa 30 Nabil Ghilas Cezayir 29 Adama Traore Fildişi Sahili 27 Kadu Brezilya 27 Rajko Rotman Slovenya 27 Leo Schwechlen Fransa 26 Emilio Ariel Aldamajara Paraguay 25 Milos Kosanovic Sırbistan 22 John Nielsen Danimarka 19 Richard Kingson (Faruk Gürsoy) Gana 19 Adis Jahovic K.Makedonya 18 Oscar Scarione Arjantin 17 Rachid Djebaili Cezayir 16 Demba Ba Senegal 13 Marcio Mossoro Brezilya 12 Peter Kabat Macaristan 12 Stefano Napoleoni İtalya 12 Kamal Ouejdide Fas 10 Miroslaw Barcik Slovakya 10 Lumor Agbenyenu Gana 9 Mathieu Peybernes Fransa 9 Reda Ereyahi Fas 9 Ludek Zdrahal Çekya 8 Eber Dario Fernandez Arjantin 7 Mirza Music Yugoslavya 7 Sokol Cikalleshi Arnavutluk 7 Pollen Dumisani Ndhlanya Güney Afrika 4 Rogerio de Mello Brezilya 4 Joseph Amoah Gana 3 Ndayi Kalenga D.Kongo 3 Bubacarr Sanneh Gambiya 2

Kaynak: AA