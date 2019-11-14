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Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy'ye veda etti

Ibrahimovic'den Galaxy'ye veda: "Şimdi beyzbol izlemeye geri dönebilirsiniz"

14.11.2019 12:31 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:31
Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy'ye veda etti

İsveçli santrfor Zlatan , formasını giydiği Amerikan 1. Ligi (MLS) ekibi Galaxy'ye veda etti.


Sosyal medya hesabından açıklama yapan 38 yaşındaki oyuncu, "Geldim, gördüm, fethettim. Yeniden yaşadığımı hissettirdiği için LA Galaxy'ye teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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