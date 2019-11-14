Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy'ye veda etti
Ibrahimovic'den Galaxy'ye veda: "Şimdi beyzbol izlemeye geri dönebilirsiniz"
14.11.2019 12:31 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:31
İsveçli santrfor Zlatan Ibrahimovic, formasını giydiği Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy'ye veda etti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan 38 yaşındaki oyuncu, "Geldim, gördüm, fethettim. Yeniden yaşadığımı hissettirdiği için LA Galaxy'ye teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com