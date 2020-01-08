Zlatan Ibrahimovic'in Nantes'a Attığı Nefis Gol

08.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:19

2013-14 sezonunda Lig Kupası yarı finalinde PSG, Nantes'a konuk oldu. Maçın henüz 5. dakikasında Zlatan Ibrahimovic Nantes kalecisi Remy Rio'nun hatasını affetmedi ve tek vuruşta topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. PSG, Ibrahimovic'in bir gol daha atarak yıldızlaştığı maçta rakibini 2-1 yendi ve Lig Kupası'nda finale yükseldi.