Zlatan Ibrahimovic'in Ajax'ta Attığı En Güzel 5 Gol

19.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:16

Avrupa futboluna damga vuran İsveçli forvet Zlatan Ibrahimovic, ilk kulübü Malmo ile çıkış gösterdikten sonra ilk transferini ülke dışınıa Ajax'a gerçekleştirdi. Hollanda ekibiyle asıl patlamasını yapan Zlatan Ibrahimovic, üç sezon içerisinde 110 maçta 48 gol ve 15 asiste imza attı. İşte Zlatan Ibrahimovic'in Ajax formasıyla attığı en güzel beş gol.