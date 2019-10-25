Zlatan'dan Müthiş Başlangıç

2018'in Ocak ayında Avrupa kariyerine son verip Los Angeles Galaxy ile Amerika'nın yolunu tutan Zlatan Ibrahimovic, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta kendine has bir giriş yaptı. Los Angeles'daki ezeli rakibi LAFC karşısında MLS'e giriş yapan Zlatan, olağanüstü bir vuruşla uzaktan kaleciyi avlamış ve takımını galibiyete taşımıştı.

25.10.2019 15:39

2018'in Ocak ayında Avrupa kariyerine son verip Los Angeles Galaxy ile Amerika'nın yolunu tutan Zlatan Ibrahimovic, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta kendine has bir giriş yaptı. Los Angeles'daki ezeli rakibi LAFC karşısında MLS'e giriş yapan Zlatan, olağanüstü bir vuruşla uzaktan kaleciyi avlamış ve takımını galibiyete taşımıştı.

Kaynak: Dugout

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