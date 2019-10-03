ZKSM 2019-2020 Kültür Sanat Sezonunu Açıyor

03.10.2019 19:44

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi 2019 – 2020 sezonunu, 4 Ekim Cuma günü saat 19.00'da "Kadir Ablak – Kritik Eşik" resim sergisi ile açıyor. Sanatçının, çoğunlukla özel koleksiyonlarda yer alan eserlerinden derlenen, mini bir retrospektif olma özelliği taşıyan "Kritik Eşik" sergisi, bir ay boyunca ZKSM sergi galerisinde ziyarete açık olacak. Açılış programı, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi salonunda saat 20.00'de gerçekleşecek olan "İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu"nun konseri ile devam edecek.

'KÜLTÜR SANAT'TA GÜNDEM OLMAYA DEVAM EDECEK

Seminer, söyleşi, tiyatro, sinema, sergi, konser gibi birçok kültürel etkinliklerle 2008 yılından beri adından sıkça söz ettiren ZKSM, bu sezon da takvimine kattığı yeni isimler ve programlarla kültür sanat alanında gündem oluşturmaya devam edecek. Bu dönem, önceki yıllardan bilinen isimlerin yanı sıra, Samed Karagöz, Prof. Dr. Ali Birinci, Prof. Dr. Ömer Türker, Asım Öz ve Ali Ayçil gibi önemli isimler de ZKSM'nin seminer ve söyleşi kadrosuna dâhil edildi. Aynı zamanda, kültür ve sanatın muhtelif alanlarında düşünen, üreten ve anlatan birçok isim de gerek konuk olarak, gerekse de eserleri ile sezon boyunca ZKSM'de ağırlanacak.

DEVLET TİYATROLARI ZEYTİNBURNU'NDA

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi sahnesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları'nın İstanbul sahneleri arasında yerini almasıyla birlikte, Devlet Tiyatroları'nın birbirinden seçkin yetişkin ve çocuk oyunlarını Zeytinburnu'nda sergileme imkânına da sahip oldu. Devlet Tiyatrolarının bu sezon ZKSM'de sergileyeceği ilk oyun olan "Keloğlan Keleşoğlan", 11 Ekim Cuma günü 19.00 seansında tiyatroseverler ile buluşacak.

Kaynak: Bültenler