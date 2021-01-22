ZKM Sanat ve Medya Merkezi Karlsruhe Başkanı Weibel: "Müzelerimiz insanların evlerinde misafir olmalı"

ZKM Sanat ve Medya Merkezi Karlsruhe Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Peter Weibel, dijital dönemde müzelerin de sürece ayak uydurması gerektiğini belirterek, müzelerin insanların evlerinden ziyaret edebildiği dijital bir forma dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

ZKM Sanat ve Medya Merkezi Karlsruhe Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Peter Weibel, dijital dönemde müzelerin de sürece ayak uydurması gerektiğini belirterek, müzelerin insanların evlerinden ziyaret edebildiği dijital bir forma dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Sakıp Sabancı Müzesi Arşiv ve Araştırma Alanı yürütücülüğünde ve Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması" araştırma projesi 2021 programıyla devam etti.

Yeni yılın ilk etkinliğinde Weibel, "Yerelin Dışında Müze" başlıklı bir çevrimiçi konuşma gerçekleştirdi.

Weibel, 2020'de küresel salgın kriziyle beraber dijital genişlemenin müzeler üzerinde yoğunlaşan etkisini ve bu çerçevede müzelerin yerel dışında ziyaretçilere de yönelik bir platform işlevi kazanmasına dikkati çekti. Televizyon, radyo ve internet gibi teknolojilerin mesafeleri ortadan kaldırdığına değinen Weibel, şunları söyledi:

"Bir kitleyi müzeye çekmeniz için çok büyük reklam maliyetleri gerekiyor. Teknolojik imkanlar sayesinde çok ünlü sanatçıların eserleri herkesin beğenisine sunuluyor. Toplum olarak ihtiyaçlarımıza göre çözümler üreten ve uzakları yakınlaştıran bir hale geliyoruz. Bir müze bu ortamda nasıl hayatını devam ettirebilir? Müzelerin herkese açık bir yayın sistemi olması gerekiyor. 'Bir etkinliğimiz var gelin bunu izleyin' düşüncesinin ötesinden 'biz size geliyoruz' düşüncesi gerekiyor. İnsanlar yeni modelde evden çalışıyorlar. Bunu da telekomünikasyon marifeti ile gerçekleştiriyorlar.

Artık lokal diye bir şey olmadığı için müzelerde de izleyicilerimiz ve takipçilerimiz aynı zamanda yerel olmayan bir yapı arz ediyor olacak. Aynı ev ofisleri gibi ev müzeleri inşa etmemiz gerekiyor. Müzelerimiz insanların evlerinde misafir olmalı. Müzelerdeki analog içeriği dijital bir veriye dönüştürmek gerekiyor. Müzelerin yeni dijital içerikler de üretmesi gerekiyor. Heykelleri ve tabloları alarak dijital bir forma aktarmak gerekiyor. İzlenebilir bir hale getirmek gerekiyor."

Dijital sanat ve kültürün geleceğe taşınmasına yönelik uluslararası çalışmalara katkı sağlamayı; medya teorisyeni, küratör, dijital sanat konservatörü, bilgisayar bilimcisi, araştırmacı ve sanatçılar için ortak çalışma alanları oluşturmayı hedefleyen proje kapsamında yıl boyunca; Müzelerin Geleceği, Sanal Gerçeklik Sanat Eserlerinin Korunması, Yapay Zeka Sanat Eserlerinin Korunması, İnternet Sanatının Geleceği, İnternet Sanatının Korunmasında Yeni Ufuklar konulu konferans, konuşma etkinliği ve atölyeler düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol