Ziynet Sali ve Halit Söyletmez Aşk Yaşıyor İddiası Gündeme Bomba Gibi Düştü

Şarkıcı Ziynet Sali, adının Anthony Marshall ve Tolga Temiz'leaşk dedikodularına karıştırılmasıiddialarını yalanlamış ve "Müzik yüzünden sevgilim olmadı" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Sali'nin adı şimdi de çektiği Vine videoları ile ünlenen Halil Söyletmez ile anıldı.

HER İKİ TARAF DA İDDİALARI YALANLADI

Danla Bilic'in youtube kanalında "Ünlü bir şarkıcımız ile bir sosyal medya fenomeni aşk yaşıyor" sözleri kafa karıştırmıştı.Bilic'in yaptığı bu çıkışın ardından gözler Ziynet Sali ve Halit Söyletmez'e çevrildi. Ancak her iki taraf da kısa süre içerisinde iddiayı yalanladı.

"HAYAL DÜNYANIZA HAYRAN KALMAMAK ELDE DEĞİL"

Ziynet Sali bu haberleri paylaşarak altına şu notu düştü: "Yılın şakası olabilir mi acaba? Hayal dünyanıza hayran kalmamak elde değil… bu komik haberin aslı astarı yoktur arkadaşlar. Tövbe Estağfurullah! Durup dururken şaştım ve de kaldım"

"BELLİKİ BİRİLERİNİN CANI SIKILMIŞ"

Cumali Ceber filmiyle geniş bir kitle tarafından tanınan Halil Söyletmez de Instagram hesabından haberleri yalanladı. Söyletmez, şu notu paylaştı; "Arkadaşlar, malum haber yalan. Evliliğe doğru giden düzenli bir ilişkim var. (Hepiniz biliyorsunuz) Belli ki birilerinin canı sıkılmış. İyi eğlenceler."