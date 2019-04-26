Ziynet Sali, Galatasaray'ın Eski Oyuncusu Gomis'e Şarkı Söyleyip Konserine Davet Etti

Ünlü popçu Ziynet Sali, önceki akşam dostlarıyla Etiler'de bir restoranda arkadaşlarıyla buluştu. Geç saatlerde mekandan ayrılan Sali, aynı esnada kapıda beliren Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis ile karşılaştı. Bir süre ayaküstü sohbet eden ikilinin neşeli halleri objektiflere yansıdı.

GOMİS, KONSER TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Gomis'le hatıra fotoğrafı çektiren popçu, futbolcuyu konserine davet etti. Hızını alamayan şarkıcı, Gomis'in gözlerine bakarak 'Yüreğin İnce İnce Sızlamadı mı?' adlı yeni parçasını seslendirdi. Bunun üzerine Gomis de Sali'nin telefon numarasını alıp konser teklifini kabul etti.

"AMAN ERKAN GÖRMESİN"

Yılbaşından beri aşk yaşadığı müzisyen aşkı Erkan Erzurumlu'nun 14 Şubat'ta hediye ettiği tektaşı takmadığı gözlenen Ziynet Sali, bu durumun hatırlatılması üzerine "Evde unutmuşum" yanıtı verdi. Aşkının şu sıralar yurt dışında olduğunu söyleyen ve henüz evlilik teklifi almadığını belirten Sali'nin Gomis'le paslaşması ise "Aman Erkan bu görüntüleri görmesin" esprisi yaptırdı.

(Takvim)