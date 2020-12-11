Ziynet Sali'den yeni sürpriz
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Ziynet Sali'den yeni sürpriz

11.12.2020 17:10 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:15
Ziynet Sali'den yeni sürpriz

Spotify Türkiye listelerinde en çok dinlenen 3 kadın arasında yer alan Ziynet Sali'nin Kalbim Tatilde isimli şarkısı, Youtube'da da 100 Milyon'un üzerinde dinlendi. Kalbim tatilde aynı zamanda tüm dijital müzik platformlarında en çok paylaşılan şarkı unvanına erişti.

Pandemi döneminde çıkardığı üç şarkı ile de en çok üreten kadın sanatçı seçilen Sali, 2021'de yeni albümünü çıkarmaya hazırlanıyor.

Son 10 yıldır her sene bir hit şarkıya imza atan sanatçı 2019'da da Spotify verilerine göre Meksika'da en çok dinlenen Türk sanatçı seçilerek ülkeden özel bir davet almıştı.

DİJİTAL KONSER SÜRPRİZİ

Türkiye'de en çok dinlenen 5 sanatçıdan biri olan şarkıcı 25 Aralık'ta JoJo'nun ilk kez canlı olarak düzenleyeceği dijital konserlerindeki ilk performansı gösterecek.



Kaynak: Snob Magazin

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