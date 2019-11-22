Ziynet eşyası hırsızlığı zanlısı 2 kadın yakalandı
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Ziynet eşyası hırsızlığı zanlısı 2 kadın yakalandı

Samsun'da kapısını açarak ile açıp girdikleri evden 7 bin 800 liralık ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 2 kadın, polis tarafından yakalandı.

22.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:13
Ziynet eşyası hırsızlığı zanlısı 2 kadın yakalandı

'da kapısını açarak ile açıp girdikleri evden 7 bin 800 liralık ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 2 kadın, tarafından yakalandı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerden hırsızlık suçlarından çok sayıda suç kaydı bulunan Yasemin Y.(24) ve Sevgi Ç.(20) kapıyı bir aparat yardımı ile açıp içeri girerek 7 bin 800 liralık ziynet eşyalarını çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyerek hırsızlık olayının şüphelileri Yasemin Y. ve Sevgi Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.


Polisteki sorguları tamamlanan 2 kadın bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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