18.08.2019 21:24

Ziynet eşyası çalan hırsızlar yakalandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir evden değişik miktarlarda ziynet eşyası çalan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Altıeylül ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalan 4 şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakayı ele verdi. Altıeylül'ün Bahçelievler Mahallesinde bulunan bir ikamete giren hırsızlar 25 bin lira değerinde ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayı sonrasında harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını N.U., Ç.P., A.T. ve F.P isimli şahısların gerçekleştirdiği belirlendi. Ayrıca polisin yaptığı araştırmada 5 ayrı hırsızlık olayından da arandığı tespit edilen N.U. isimli şüpheli de yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden N.U. tutuklanarak cezaevine kondu. Diğer şüpheliler Ç.P., A.T. ve F.P. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA