Ziynet Eşyası Bulamayınca Altın Kaplamalı Muslukları Çaldılar
Şanlıurfa'da bir evden altın kaplamalı musluklar çalındı.
Şanlıurfa'da bir evden altın kaplamalı musluklar çalındı.
İddiaya göre, merkez Karaköprü ilçesinin Şenevler Mahallesi'ndeki bir eve giren hırsızlar ziynet eşyası bulamayınca altın kaplamalı muslukları çaldı.
Durumu komşularından öğrenen ev sahipleri polise bilgi verdi.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 2 kişinin apartmandan çuvalla çıktığını tespit etti.
Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.