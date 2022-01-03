Ziynet eşyalarını çalan hırsız JASAT ekiplerince yakalandı - Haberler
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Ziynet eşyalarını çalan hırsız JASAT ekiplerince yakalandı

Ziynet eşyalarını çalan hırsız JASAT ekiplerince yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün akşam saatlerinde bir eve girerek ziynet eşyalarını çalan şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün akşam saatlerinde bir eve girerek ziynet eşyalarını çalan şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Pelitli mahallesinde dün akşam saatlerinde A.O. (35) isimli kişinin evine giren Y.K. (33) isimli şahıs ziynet eşyalarını çalarak kaçtı. Evine hırsız girdiğini fark eden A.O. durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Trabzon İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin titiz çalışmaları ve araştırmaları sonucu Y.K. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Şahıs gözaltına alınırken, çalınan ziynet eşyaları A.O. isimli kişiye teslim edildi. - TRABZON

Ziynet eşyalarını çalan hırsız JASAT ekiplerince yakalandı

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