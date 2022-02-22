Ziyech Crystal Palace’ı affetmiyor
Dugout - Spor
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Şubat 2022'de oynanan maçta Crystal Palace ekibi etkin bir performans ortaya koymuş fakat Hakim Ziyech’in son dakikalarda attıgı gole engel olamamıştı. Saha kenarı kamerasından o anları tekrar hatırlıyoruz.
Şubat 2022'de oynanan maçta Crystal Palace ekibi etkin bir performans ortaya koymuş fakat Hakim Ziyech'in son dakikalarda attıgı gole engel olamamıştı. Saha kenarı kamerasından o anları tekrar hatırlıyoruz.
Dugout - Spor