Ziyech Crystal Palace’ı affetmiyor - Haberler
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Ziyech Crystal Palace’ı affetmiyor

Dugout - Spor
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Şubat 2022'de oynanan maçta Crystal Palace ekibi etkin bir performans ortaya koymuş fakat Hakim Ziyech’in son dakikalarda attıgı gole engel olamamıştı. Saha kenarı kamerasından o anları tekrar hatırlıyoruz.

Şubat 2022'de oynanan maçta Crystal Palace ekibi etkin bir performans ortaya koymuş fakat Hakim Ziyech'in son dakikalarda attıgı gole engel olamamıştı. Saha kenarı kamerasından o anları tekrar hatırlıyoruz.

Dugout - Spor

Hakim Ziyech, Spor, Haberler

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