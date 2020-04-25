Ziyaretler yaşlılara moral veriyor
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Kabadüz, Zabıta, Ordu, Haber

Ziyaretler yaşlılara moral veriyor

Ziyaretler yaşlılara moral veriyor Ordu'nun Kabadüz ilçesinde belediye çalışanları salgın nedeniyle evinden çıkamayan yaşlıları günlük ziyaret ederek moral veriyor.

25.04.2020 10:19 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:20
Ziyaretler yaşlılara moral veriyor

Ziyaretler yaşlılara moral veriyor

ORDU - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde belediye çalışanları salgın nedeniyle evinden çıkamayan yaşlıları günlük ziyaret ederek moral veriyor.

İlçenin mahallerinde düzenli olarak dolaşan belediyenin zabıta ekipleri yaşlılarla hem bir ihtiyacı olup olmadığını öğreniyor, hem de kısa süreli keyifli sohbet ediyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, salgın nedeniyle evlerinde kalan vatandaşları ekiplerin ziyaret ettiğini söyledi.

Ziyaretlerin herkese büyük moral verdiğini dile getiren Başkan Kaya, "Yaşlılarımız ve tüm vatandaşlarımız bizler için çok değerliler. Salgın nedeniyle bir süredir evde kalan vatandaşlarımızın her şartta yanındayız. Gerçekleşen ziyaretler herkese büyük moral veriyor" dedi.

Ziyaretler yaşlılara moral veriyor

Kaynak: İHA

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