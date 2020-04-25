Ziyaretler yaşlılara moral veriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› Ziyaretler yaşlılara moral veriyor - Haber
Kabadüz, Zabıta, Ordu, Yaşam, Haber

Ziyaretler yaşlılara moral veriyor

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde belediye çalışanları salgın nedeniyle evinden çıkamayan yaşlıları günlük ziyaret ederek moral veriyor.

25.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:02
Ziyaretler yaşlılara moral veriyor

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde belediye çalışanları salgın nedeniyle evinden çıkamayan yaşlıları günlük ziyaret ederek moral veriyor.

İlçenin mahallerinde düzenli olarak dolaşan belediyenin zabıta ekipleri yaşlılarla hem bir ihtiyacı olup olmadığını öğreniyor, hem de kısa süreli keyifli sohbet ediyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, salgın nedeniyle evlerinde kalan vatandaşları ekiplerin ziyaret ettiğini söyledi.

Ziyaretlerin herkese büyük moral verdiğini dile getiren Başkan Kaya, "Yaşlılarımız ve tüm vatandaşlarımız bizler için çok değerliler. Salgın nedeniyle bir süredir evde kalan vatandaşlarımızın her şartta yanındayız. Gerçekleşen ziyaretler herkese büyük moral veriyor" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı Haber
Köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti Haber
74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam Haber
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı Haber
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı
'Kuzey Kore lideri Kim öldü' iddiaları ayyuka çıkınca Çin'den hamle geldi Haber
"Kuzey Kore lideri Kim öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin'den hamle geldi
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin Haber
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
Üç aylık köpeği yere vurarak öldüren vicdansız, her yerde aranıyor
Üç aylık köpeği yere vurarak öldüren vicdansız, her yerde aranıyor
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi
Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak
KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi
KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi
Sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın doğum günü kutlamasına katıldı
Sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın doğum günü kutlamasına katıldı
Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok
Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın 'Atatürk'ün resmi yok' iddialarına yanıt: Tamamen iftira ve yalandır
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın "Atatürk'ün resmi yok" iddialarına yanıt: Tamamen iftira ve...
Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı
Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi
Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
Koronavirüsten ekonomik olarak etkilenen kiracılar indirim için mahkemeye başvurabilir
Koronavirüsten ekonomik olarak etkilenen kiracılar indirim için mahkemeye başvurabilir
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak öldü
Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak öldü
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son koronavirüs rakamlarını değerlendirdi: Salgında iniş süreci başladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son koronavirüs rakamlarını değerlendirdi: Salgında iniş süreci başladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar gevşetilebilir
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar...
Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir
Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Deniz Seki Murat Dalkılıç Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Mauricio Isla Sergen Yalçın Anderson Talisca
Daha Fazla Ramazan Almanya Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Ziyaretler yaşlılara moral veriyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 10:22:50. #1.15#
title