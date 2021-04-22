Ziyarete kapatılmasına rağmen Tunca Nehri kenarında vakit geçiren vatandaşlar polislerce uzaklaştırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ziyarete kapatılmasına rağmen Tunca Nehri kenarında vakit geçiren vatandaşlar polislerce uzaklaştırıldı

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında girişi yasak olan mesire alanı ve nehir kenarlarında denetim yaptı.

Edirne'de polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında girişi yasak olan mesire alanı ve nehir kenarlarında denetim yaptı.

Tunca Nehri kenarındaki yeşil alana, yaya olarak ya da araçlarıyla giren vatandaşlar, ekipler tarafından, tedbirler kapsamında konulan kurallarla ilgili bilgilendirildi.

Salgın tedbirleri kapsamında girişlere kapatılan alanda, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden vatandaşlar, kurallara riayet etmeleri konusunda uyarıldı.

Alandaki vatandaşları uzaklaştıran ekipler, nehir kenarına girişlere şerit çekti.

Ziyarete kapatılmasına rağmen Tunca Nehri kenarında vakit geçiren vatandaşlar polislerce uzaklaştırıldı
Ziyarete kapatılmasına rağmen Tunca Nehri kenarında vakit geçiren vatandaşlar polislerce uzaklaştırıldı
Ziyarete kapatılmasına rağmen Tunca Nehri kenarında vakit geçiren vatandaşlar polislerce uzaklaştırıldı
Ziyarete kapatılmasına rağmen Tunca Nehri kenarında vakit geçiren vatandaşlar polislerce uzaklaştırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi
Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi
IĞDIR PİTBULLU BIÇAKLAYIP, SAHİBİNİ DÖVDÜLER
IĞDIR PİTBULLU BIÇAKLAYIP, SAHİBİNİ DÖVDÜLER
Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok
Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Gündeş Merve Dizdar Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Yılmaz Vural Fırat Aydınus Oğuzhan Özyakup Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ziyarete kapatılmasına rağmen Tunca Nehri kenarında vakit geçiren vatandaşlar polislerce uzaklaştırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 16:11:11. #1.16#

title