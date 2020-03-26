Ziyarete kapatılan Bursa Hayvanat Bahçesi internetten gezilebilecek Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kapılarını geçici olarak ziyaretçilere kapatan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, belli noktalara yerleştirilen kameralarla internet üzerinden anlık izlenebilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kapılarını geçici olarak ziyaretçilere kapatan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, belli noktalara yerleştirilen kameralarla internet üzerinden anlık izlenebilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sadece Bursalıların değil çevre illerden gelen vatandaşların da ilgiyle ziyaret ettiği, 140 farklı türden 1500'e yakın hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesi, dijital ortama taşındı.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca 4 noktaya yerleştirilen kameralar vasıtasıyla internet kullanıcılarına evlerinden hayvanlar aleminin yaşamını izleme imkanı sunuldu.

Online ziyaretçiler, Afrika savana, Habeş maymunu, su kuşları ve penguenlerin bulunduğu bölüme yerleştirilen kameralar sayesinde "bursabuyuksehir.tv" internet adresinden veya "Bursa Cepte" (Android, IOS) uygulamasından da anlık gezebilecek.

En çok Uludağ izleniyor

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesinin 28'i turistik bölgelerde olmak üzere kent geneline yerleştirdiği 107 kameranın anlık görüntüleri de internet kullanıcılarından ilgi görüyor. Kameraların görüntüleri Kovid-19 önlemlerinden önce her gün ortalama 3 bin kişi tarafından izlenirken, son iki hafta ziyaretçi sayısı günlük 8 bine kadar çıktı. En çok izlenen noktanın da Uludağ olduğu belirtildi.

Kaynak: AA