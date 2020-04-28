Ziyarete kapalı Gölcük Tabiat Parkı'nda kuş sesleri yankılanıyor BOLU'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatılan doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, en sessiz ve sakin günlerini yaşıyor.

BOLU'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatılan doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, en sessiz ve sakin günlerini yaşıyor. Sadece kuş ve kurbağa seslerinin duyulduğu park, ağaçların da çiçek açmasıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan, koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapatılan doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nın girişinde görevliler bekliyor. Parkı ziyarete gelenlere, görevliler izin vermiyor. Normal günlerde her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği, manzarasıyla kendisine hayran bırakan tabiat parkı, ağaçların çiçek açmasıyla farklı bir güzelliğe büründü. Daha önce mangal kokuları ve dumanların sardığı parkın havası temizlendi. Parkta bulunan göl ise berraklaştı. Sessizliğin hakim olduğu parkta sadece kuş ve kurbağa sesleri duyuluyor.

Kaynak: DHA