Ziyarete açılan Gölcük Tabiat Parkı'na ilgi az oldu
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Ziyarete açılan Gölcük Tabiat Parkı'na ilgi az oldu

BOLU'da normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılan doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'na ilgi az oldu.

Ziyarete açılan Gölcük Tabiat Parkı'na ilgi az oldu
06.06.2020 15:14 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:17

BOLU'da normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılan doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'na ilgi az oldu. Tabiat parkına gelen az sayıda kişi, keyifli zaman geçirdi.

Türkiye'nin önemli tabiat parklarından biri olan Gölcük Tabiat Parkı, tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretçilere kapandı. Normalleşme süreciyle birlikte 1 Haziran'da yeniden ziyarete açılan tabiat parkına hafta sonu ve havanın güneşli olmasına rağmen ilgi az oldu. Tabiat parkının girişinde bulunan gişelerde, ateşleri ölçülerek alınan vatandaşlar, doğada gezdi. Bazı vatandaşlar, göl çevresinde yürüyüş yaparken, bazıları ise iskelelere çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Gölcük Tabiat Parkı'nda işletmecilik yapan Ufuk Karadağ, parka ilginin henüz istedikleri seviyeye gelmediğini söyledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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