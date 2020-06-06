Ziyarete açılan Gölcük Tabiat Parkı'na ilgi az oldu BOLU'da normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılan doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'na ilgi az oldu.

BOLU'da normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılan doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'na ilgi az oldu. Tabiat parkına gelen az sayıda kişi, keyifli zaman geçirdi.

Türkiye'nin önemli tabiat parklarından biri olan Gölcük Tabiat Parkı, tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretçilere kapandı. Normalleşme süreciyle birlikte 1 Haziran'da yeniden ziyarete açılan tabiat parkına hafta sonu ve havanın güneşli olmasına rağmen ilgi az oldu. Tabiat parkının girişinde bulunan gişelerde, ateşleri ölçülerek alınan vatandaşlar, doğada gezdi. Bazı vatandaşlar, göl çevresinde yürüyüş yaparken, bazıları ise iskelelere çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Gölcük Tabiat Parkı'nda işletmecilik yapan Ufuk Karadağ, parka ilginin henüz istedikleri seviyeye gelmediğini söyledi.

Kaynak: DHA