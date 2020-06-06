Ziyarete açılan Gölcük Tabiat Parkı ilgi görmedi Ziyarete açılan Gölcük Tabiat Parkı ilgi görmediBOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı ziyarete açılmasına rağmen ilgi görmedi.

Ziyarete açılan Gölcük Tabiat Parkı ilgi görmedi

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı ziyarete açılmasına rağmen ilgi görmedi. Tabiat parkına gelen az sayıda ziyaretçi muhteşem doğanın tadını çıkardı.Türkiye'nin önemli tabiat parklarından biri olan Gölcük Tabiat Parkı, tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ziyaretçilere kapalı kaldı. Normalleşme süreci nedeniyle 1 Haziran'da yeniden ziyaretçilere açılan tabiat parkına hafta sonu ve havanın güneşli olmasına rağmen ilgi az oldu. Tabiat parkının girişinde bulunan gişelerde, ateşleri ölçülerek park içine alınan vatandaşlar, park içinde gezdi. Bazı vatandaşlar, göl çevresinde yürüyüş yaparken, bazıları ise iskelelere çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Gölcük Tabiat Parkı'nda işletmecilik yapan Ufuk Karadağ, parka ilginin henüz istedikleri seviyeye gelmediğini söyledi.

Kaynak: DHA